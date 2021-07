美, 주러 대사관 직원 180여명 해고…양국관계 악화일로

'현지인 채용 금지' 러시아 조치에 따라 해고 단행

[아시아경제 김수환 기자] 미국이 주러시아 대사관에서 근무하는 현지 직원 182명을 해고했다고 AP통신이 30일(현지시간) 보도했다.

이날 조치는 러시아 정부가 지난 4월 '외국의 비우호적 행동에 대한 대응 조치령'을 발표하고 미국을 비우호국가 명단에 올리면서 촉발됐다.

토니 블링컨 미국 국무장관은 "이번 조치는 미국이 피하고 싶었던 상황"이라며 "자국 인력 안전과 러시아 정부와의 외교 역량을 포함한 러시아 내 미국 활동에 심각한 영향을 끼칠 것"이라고 유감을 표했다.

블링컨 장관은 "비록 러시아 정부가 우리 서비스 및 운영을 강제로 감축한 것은 유감이지만 미국은 러시아와의 예측 가능 및 안정적인 관계를 추구하며 약속을 이행할 것"이라고 밝혔다.

앞서 러시아 정부는 미국 대사관의 러시아인 등 현지인 채용을 금지한다고 발표하면서 적용 시한을 내달 1일로 설정했다.

이에 미국은 지난 5월부터 이민 비자를 긴급한 경우에만 발급하는 등 일상적인 영사 업무를 중단했고, 러시아 내 미국 공관들을 폐쇄하며 맞섰다.

이로써 미국과 러시아의 관계는 더욱 냉각될 전망이다.

양국관계는 러시아의 2020년 미국 대선 개입과 야권 인사 알렉세이 나발니 체포, 미국 정부 기관을 겨냥한 솔라윈즈 해킹 의혹 등이 불거지며 악화했고, 이는 상호 외교관 추방 사태로 이어졌다.

지난 4월 바이든 행정부는 솔라윈즈 해킹과 미국 대선 개입 혐의로 주미 러시아 외교관 10명을 추방했고, 러시아 정부도 미국 외교관 10명 추방으로 맞대응했다.

최근 양국이 핵 군축 후속 회담을 이어가는 등 관계를 개선하려고 노력하고 있지만, 미국의 이날 해고 결정은 양국 관계에 압박을 가하는 조치라고 AP통신은 설명했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr