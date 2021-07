김삼호 광주 광산구청장, 인종차별 반대 챌린지 동참

글로벌 캠페인 리브투게더 챌린지

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김삼호 광주광역시 광산구청장이 인종차별에 반대하는 글로벌 캠페인 리브투게더(LiveTogether) 챌린지에 참여했다.

리브투게더 챌린지는 유네스코와 외교부가 코로나19의 장기화로 심해지고 있는 인종차별, 혐오범죄에 반대하며 시작한 국제적인 인종차별 반대 릴레이 캠페인이다.

김 광산구청장은 지난 22일 최형욱 부산 동구청장의 지명을 받아 챌린지에 나서면서 “어떠한 경우에도 피부색이 다르다는 이유로 차별을 받거나 범죄의 대상이 돼서는 안 된다”고 밝혔다.

이어 “코로나19 극복은 다양한 외국인주민 공동체와의 협력과 연대가 답이다”며 “특히, 광산구는 광주광역시 거주 외국인의 절반 이상이 살고 있는 만큼 다름과 다양성을 인정하는 공동체로 거듭 날 것이다”고 말했다.

다음 챌린지 주자로 윤건영 국회의원과 문인 광주 북구청장을 지명했다.

