[아시아경제 박지환 기자] 30일 국도화학 국도화학 007690 | 코스피 증권정보 현재가 100,500 전일대비 11,400 등락률 +12.79% 거래량 322,384 전일가 89,100 2021.07.30 09:43 장중(20분지연) 관련기사 국도화학, 650억원 규모 서교흥업 주식 취득 결정[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일국도화학, 1분기 당기순이익 194억원…전년 동기 대비 193%↑ close 주가가 장 초반 강세다. 올해 2분기 영업이익에서 전년 대비 400%가 넘는 깜짝 실적을 올린 영향으로 풀이된다.

이날 오전 9시24분 기준 국도화학은 전 거래일 대비 14.48% 오른 10만2000원에 거래되고 있다.

전날 국도화학은 올해 2분기 잠정실적을 통해 2분기 영업이익이 지난해 같은 기간 대비 405.2% 증가한 780억7600만원을 기록했다고 밝혔다. 매출액은 51.0% 늘어난 4410억500만원, 당기순이익은 447.8% 증가한 613억4400만원으로 집계됐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr