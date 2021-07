경기도내 유통 깻잎 등 과채류에서 기준치 초과 '잔류농약' 검출

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 내 유통되는 깻잎 등에서 기준치를 초과한 잔류농약이 검출됐다.

경기도보건환경연구원은 도내 유통되는 채소류와 과일류를 대상으로 안전성 검사를 실시한 결과 깻잎 등 11건에서 기준치를 초과한 잔류농약이 검출돼 관계기관을 통해 행정조치를 내렸다고 30일 밝혔다.

도 보건환경연구원은 지난 달 1일부터 이달 15일까지 도내 4개 공영농산물도매시장(수원, 구리, 안양, 안산)과 백화점, 대형 유통매장 등에서 수거한 채소류와 과일류 28개 품목 총 868건에 대한 잔류농약 검출 여부를 조사했다.

기준치 초과 잔류농약이 검출된 11건을 구체적으로 보면 치커리에서는 '클로로탈로닐'이 2.66mg/kg(기준치 0.01mg/kg) 검출됐다. 이어 깻잎은 '다이아지논'이 0.51mg/kg(기준치 0.01mg/kg), 쑥갓은 '나프로파마이드'가 0.15mg/kg(기준치 0.05mg/kg) 검출돼 부적합 판정을 받았다.

도는 수거된 부적합 농산물 142kg을 압류ㆍ폐기하고, 검사 결과를 식품의약품안전처 등 관계기관에 통보했다.

오조교 경기보건환경연구원장은 "농산물의 잔류농약을 효과적으로 제거하려면 흐르는 물에 바로 씻기보다는 물과 접촉하는 시간이 길어질 수 있도록 물에 담가 두었다가 손으로 저어준 후 흐르는 물에 씻어야 한다"며 "도민이 채소와 과일을 언제든지 안심하고 섭취할 수 있도록 지속적인 검사를 실시해 잔류농약 안전 파수꾼의 역할을 다하겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr