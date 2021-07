성남시, 전국 최초 'e스포츠진흥위원회' 출범

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 전국 최초로 'e스포츠진흥위원회'를 발족했다.

성남시는 29일 성남시청 산성누리에서 '성남시 e스포츠(전자스포츠) 진흥에 관한 조례'를 근거로 e스포츠진흥위원회를 출범했다고 30일 밝혔다.

e스포츠진흥위원회는 앞으로 건전한 e스포츠 문화와 산업 기반 조성을 위해 성남시의 중장기적인 e스포츠 진흥계획과 세부 시행계획에 대한 자문 역할을 한다.

e스포츠진흥위원회 위원장은 장영근 성남 부시장(당연직)이 맡았다. 위원은 대학교수, 변호사 등 9명이다.

이날 위원회는 성남시가 2024년 개장을 목표로 건립 추진 중인 e스포츠 전용 경기장 설계안에 관한 첫 자문회의 진행했다.

e스포츠 전용 경기장은 성남시가 총 393억원(도비 100억원 포함)을 투입해 건립하는 시설이다.

분당구 삼평동 판교1테크노밸리 내 환상어린이공원 6959㎡ 부지에 건물 전체면적 8899㎡, 지하 1층, 지상 4층 규모로 짓는다.

413석 규모의 주 경기장과 72석 규모의 보조경기장으로 구성되며, 다목적실, 선수 전용 공간 등이 들어선다.

장영근 위원장은 "e스포츠는 컴퓨터나 네트워크, 영상 장비 등을 이용해 승부를 겨루는 스포츠"라면서 "위원회 위원들의 고견을 모아 아시아실리콘밸리 성남 프로젝트의 중심 콘텐츠로 육성해 나가겠다"고 전했다.

