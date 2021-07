[아시아경제 이선애 기자]

[장 마감 후 주요 공시]

◆한화솔루션=한화글로벌에셋 유상증자로 298만2550주 취득, 취득 후 지분 비율 100%

◆S-Oil=보통주·종류주 주당 1000원 중간 배당 결정

◆흥아해운=자본잠식 해소, 장금상선 투자유치계약했고 6월21일 대금 완납, 상장적격성 실질심사 사유 발생

◆에넥스=185억원 규모 토지 및 건물 양수 결정

◆한전KPS=2021년 가공송전 순시점검 위탁공사 수주

