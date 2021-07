[컨콜]LG전자 "OLED TV 시장서 점유율 70% 수준…압도적 지위 지속"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 +1.52% 거래량 764,568 전일가 164,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "VS사업부문, 하반기 흑자전환 목표…내년 매출 증가 기대"[컨콜]LG전자, “노트북 등 소비자형 IT 제품 수요 지속 유지될 것”[컨콜]LG전자 "LG 오브제컬렉션, 두자릿수 이상 고수익성 창출" close 는 29일 올해 2분기 실적컨퍼런스콜에서 " LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 166,500 전일대비 2,500 등락률 +1.52% 거래량 764,568 전일가 164,000 2021.07.29 15:30 장마감 관련기사 [컨콜]LG전자 "VS사업부문, 하반기 흑자전환 목표…내년 매출 증가 기대"[컨콜]LG전자, “노트북 등 소비자형 IT 제품 수요 지속 유지될 것”[컨콜]LG전자 "LG 오브제컬렉션, 두자릿수 이상 고수익성 창출" close 의 OLED 시장점유율은 70% 수준으로 압도적인 시장 지위를 구축하고 있다"면서 "이같은 시장 지위는 향후에도 지속될 것으로 예상한다"고 밝혔다.

LG전자는 "OLED TV 시장에는 19개 업체가 진입한 상태"라면서 "이러한 경쟁사 진입으로 인해 시장 규모가 커지면서 OLED TV 생태계가 확대될 것으로 보고있다"고 말했다. 이어 "OLED TV 물량 확대로 인해 패널가 상승보다는 수율 향상에 따른 원가 하락이 더 클 것"이라면서 "이러한 원가 개선 요인이 당 사에는 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 덧붙였다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr