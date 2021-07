[아시아경제 박지환 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 834,000 전일대비 1,000 등락률 -0.12% 거래량 104,012 전일가 835,000 2021.07.29 14:22 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, LG전자 분리막 사업 5250억원에 인수SK이노, 배터리 인재 급속 충전중…분리막, 배터리, 특허까지 전방위 채용격화되는 韓中 배터리 경쟁… CATL, LG엔솔 제치고 올해 상반기 1위 close 은 29일 이사회를 열고 LG전자로부터 SRS 분리막 등 전자화학소재(CEM) 사업을 5250억원에 인수하기로 했다고 공시했다.

LG화학은 "양사의 시너지를 통해 분리막 사업 경쟁력을 강화하고 당사 전지 소재 사업을 확대할 것"이라고 인수 배경을 설명했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr