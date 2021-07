[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션이 2분기 연결 기준 2000억원이 넘는 영업이익을 기록했다. 화학 사업이 실적을 견인했으나 태양광 사업은 원·부재료 가격과 물류비 상승으로 3분기 연속 적자에 빠졌다.

한화솔루션은 올해 2분기 연결 기준 영업이익이 2211억3400만원으로 전년 동기 대비 71.09% 증가했다고 29일 공시했다. 같은 기간 매출액은 전년 동기 대비 41.97% 증가한 2조7774억원, 당기순이익은 51.26% 뛴 2227억8000만원으로 잠정 집계됐다. 이에 따라 상반기 영업이익은 4757억원1000만원으로 60.90%, 매출액은 5조1817억원으로 23.24% 늘어난 것으로 나타났다.

