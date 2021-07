전주시, “‘전주형 뉴딜’ 이끌 아이디어 찾습니다!”

‘뉴딜, 전주의 미래를 그린다’ 주제로 시민 아이디어 공모

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시가 다음달 9일까지 ‘뉴딜, 전주의 미래를 그린다(GREEN+DigitAl newdeal)’라는 주제의 시민 아이디어를 공모한다.

이는 정부의 ‘한국판 뉴딜 2.0’ 추진계획에 발맞춰 메타버스, 탄소중립, 청년정책 등 미래 성장동력이자 지역 특성에 맞는 뉴딜사업을 시민과 함께 추진하기 위함이다.

모집분야는 △메타버스 등 관련 사업(디지털뉴딜) △탄소중립 관련 사업(그린뉴딜) △청년정책 관련 사업(휴먼뉴딜) 등 3개다.

참여자격은 공고일(7월 26일) 기준 전주에 주소를 둔 시민과 전북권 소재 학교에 다니는 대학생(휴학생 포함)이다.

희망자는 전주시 홈페이지(www.jeonju.go.kr)에서 내려 받은 참가신청서와 사업 설명서 등을 작성해 이메일(THINKHIGH89@korea.kr)로 제출하거나, 전주시 뉴딜추진단(완산구 노송광장로 10, 2층)으로 우편 신청하면 된다.

또 전주시 홈페이지 내 공모제안 코너에서도 신청할 수 있다.

전주시는 접수된 아이디어를 대상으로 한국판 뉴딜 연관성, 창의성, 실행 가능성, 효과성 등을 평가한 뒤 우수상(1명), 장려상(1명), 노력상(2명)을 선정하고 대상자에 온누리상품권을 지급할 방침이다.

