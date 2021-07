혼돈의 코스피.. '팔자' 외인과 줄다리기

[아시아경제 황준호 기자] 29일 오전 하락 반전했던 코스피는 오후 들어 다시 약한 상승세를 이어가고 있다. 외인의 순매도를 개인과 기관이 순매수로 막으며 힘겨운 줄다리기를 이어가고 있다.

이날 오후 1시08분 현재 코스피는 전일 장보다 0.05% 오른 3238.44를 기록하고 있다. 이날 코스피는 상승 출발했지만 오후 12시50분을 기점으로 하락 반전했다가 다시 상승한 상태다. 개인이 86억원, 기관이 2437억원의 순매수에 나섰지만 외인이 2456억원의 순매도하고 있어 지수의 방향성이 잡히지 않고 있다. 전체 종목 중에서는 470개 종목이 올랐지만 349개 종목이 내렸다.

시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 10,203,039 전일가 79,200 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "3년 내 의미 있는 M&A 실현…영역·규모 제한 없어"[컨콜] 삼성전자 "플렉서블 OLED, 여러 고객사와 공급 협의 중"반도체 슈퍼사이클 탄 삼성전자, 영업익 50兆 시대 연다 close 가 외인의 순매도 속에 하락세를 면치 못하고 있다. 이 시각 현재 가격은 전일 종가 대비 200원 떨어진 7만9000원을 기록하고 있다. 이날 삼성전자는 컨퍼런스콜을 통해 "3년 안에 의미 있는 인수·합병(M&A) 가능성을 긍정적으로 보고 있다"는 말을 반복했다. 삼성전자는 지난 1월에도 M&A를 준비하고 있다는 얘기를 한 바 있다.

SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 -0.44% 거래량 2,181,963 전일가 114,000 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도SK하이닉스, 독거노인종합지원센터 주관 캠페인에 5억원 후원SK하이닉스, 5기 기술혁신기업에 에코에너젠 선정 close 역시도 개인과 기관의 순매수가 이어지고 있지만 외인의 순매도를 따라가지 못하고 있다. 이 시각 SK하이닉스는 0.88% 내려간 11만3000원을 기록 중이다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 911,000 전일대비 5,000 등락률 +0.55% 거래량 53,171 전일가 906,000 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향삼성바이오로직스 '깜짝 실적' 공개… 매출 4122억, 영업익 1668억삼성바이오로직스, 2분기 영업익 1667억원…전년 比 105.62%↑ close (0.55%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 764,000 전일대비 5,000 등락률 +0.66% 거래량 144,249 전일가 759,000 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 조정 끝! “2차전지” 다시 갑니다! SK이노, 배터리 인재 급속 충전중…분리막, 배터리, 특허까지 전방위 채용2분기 실적 '맑음 맑음'…삼성그룹株 목표가 잇따라 상향 close (0.26%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 263,000 전일대비 1,500 등락률 +0.57% 거래량 151,747 전일가 261,500 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세수면 위로 떠오른 셀트리온 합병…주가 반등 신호탄 되나 close (0.19%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 86,500 전일대비 400 등락률 +0.46% 거래량 804,913 전일가 86,100 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 기관과 외인 '곱버스' 담긴 했는데..[클릭 e종목]기아, 하반기 신차 모멘텀 '목표주가 상향'美中 기싸움에…하락하는 코스피 close (0.35%) 등은 상승세를 나타내고 있다.

업종별로는 섬유의복, 음식료업, 비금속광물업, 운수장비업, 종이목재업 등이 상승세를 타고 있다. 이중 섬유의복의 경우 TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 2,645 전일대비 150 등락률 +6.01% 거래량 235,134 전일가 2,495 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도정부 대규모 지원! “현대차” 대규모 납품! 단숨에 올라갑니다! 코스피 하락 마감.. 쿼드러플 워칭데이 영향권 close (7.01%), F&F(3.58%), 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 819 전일대비 18 등락률 +2.25% 거래량 7,108,061 전일가 801 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 쌍방울 2거래일 연속 주가 하락…13%↓“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정반도체 대란 첫 “국산화” 성공!! “삼성전자” 관련 최대 수혜株! close (1.87%) 등이 업종 상승세를 이끌고 있다.

코스피가 힘을 못쓰고 있는 반면, 코스닥은 이날 상승세를 지키고 있다. 이 시각 코스닥은 0.73% 올라간 1043.23을 기록하고 있다. 개인과 외인이 각각 383억원, 375억원을 순매수한 반면, 기관은 439억원을 순매도 중이다. 전체 종목 중에서는 753개 종목이 오름세를 나타내고 있고, 346개 종목이 내림세를 보이고 있다. 이중 시총 상위 종목들은 대부분 상승세를 기록 중이다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 111,900 전일대비 700 등락률 +0.63% 거래량 232,316 전일가 111,200 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 혼돈의 코스피.. 외인의 순매도코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close (0.18%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 94,300 전일대비 300 등락률 +0.32% 거래량 2,212,279 전일가 94,000 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 카카오뱅크 상장하면 ‘잭팟’ 터진다! 미리 챙겨야 할 핵심주!혼돈의 코스피.. 외인의 순매도카뱅 효과.. 증시에 다시 '뭉칫돈' close (0.53%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 284,800 전일대비 6,800 등락률 +2.45% 거래량 288,229 전일가 278,000 2021.07.29 13:52 장중(20분지연) 관련기사 이달 큰 폭 오른 '카겜·에코프로비엠·SKIET', 내달 MSCI 편입 기대코스피, 외인·기관 사자에 '3230선' 상승 마감...코스닥은 하락코스피 상승세 지속...남북 경협주 강세 close (2.59%) 등이 대표적이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr