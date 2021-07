[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 100 등락률 -0.13% 거래량 8,364,685 전일가 79,200 2021.07.29 12:19 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜] 삼성전자 "플렉서블 OLED, 여러 고객사와 공급 협의 중"반도체 슈퍼사이클 탄 삼성전자, 영업익 50兆 시대 연다삼성전자 2Q 모바일 실적 선방… 하반기 신제품에 실적개선 기대 close 는 29일 올해 2분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "그동안 전략적 M&A(인수합병)을 위해 많은 준비 해왔다"며 "대내외 불확실성이 많은 상황이라 실행 시기를 특정하기는 어렵지만 지난 1월 말씀드린 바와 같이 3년 안에는 의미 있는 규모의 M&A 실현 가능성을 긍정적으로 보고 있다"고 밝혔다. 그러면서 "회사의 지속적인 성장에 도움된다면 사업 영역이나 규모에 대해 제한을 두지 않으려 한다"며 "예를 들어 인공지능(AI)·5G·전장 등 새로운 성장 동력으로 판단되는 다양한 분야를 검토 중"이라고 덧붙였다.

