이비스 스타일 앰배서더 서울 강남, '한 달 살기' 패키지 혜택 업그레이드

[아시아경제 김유리 기자] 이비스 스타일 앰배서더 서울 강남은 복합 생활 공간으로 호텔을 이용하려는 장기숙박자들의 요구에 맞춰 '강남 한 달 살기' 프로모션을 8월 한 달 동안 진행한다고 29일 밝혔다.

한 달 이상 투숙 고객 기준 ▲선착순 3객실 딜라이브 객실 이용(별도 요청 필요) ▲조식 1인 이용권 2매 ▲인 룸 다이닝 50% 할인권 2매 등 혜택을 제공한다. 딜라이브 객실은 스트리밍 서비스를 이용할 수 있는 딜라이브 셋톱박스가 설치돼 있어 더 쾌적한 호텔 생활이 가능하다.

이 외에도 ▲침구류 교체 및 객실 클리닝(주 2회) ▲장기 투숙 전용 라운지 이용 ▲레스토랑&바 15% 상시 할인 ▲인 룸 다이닝 15% 할인 ▲헬스장 무료 이용 ▲24시간 짐 보관 및 무료 주차(1대) 등 혜택이 제공된다. 요금은 한 달 기준 150만원부터다(부가세 별도).

2주 이상 이용 시 기존 예약가 대비 할인된 장기 투숙 가격으로 이용 가능하다. 호텔 관계자는 "시대의 흐름에 따라 장기숙박 수요가 늘고 요구가 다양해지고 있다"며 "오피스 밀집 지역인 강남의 위치 특성상 뛰어난 업무 편의성을 제공하면서 한 층 업그레이드된 장기 숙박 서비스를 제공해 고객 만족도를 높이기로 결정했다"고 말했다.

