"반도체 살아났다"…삼성전자, 역대 상반기 최대 매출(상보)

2분기 영업이익 12조5700억…전년대비 54.26%↑

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자가 반도체 사업 호조로 올해 2분기 63조원이 넘는 매출을 올리며 역대 상반기 기준 매출 최대치를 기록했다.

삼성전자는 연결기준 올해 2분기 매출액 63조6700억원, 영업이익 12조5700억원을 기록했다고 29일 밝혔다. 이는 전년 동기대비 각각 20.21%, 54.26% 증가한 수치다. 앞서 1분기 매출액 65조3900억원을 포함해 상반기에만 129조600억원의 매출을 올려 역대 상반기 기준 최고치를 달성했다. 분기 영업이익은 2018년 3분기(17조5700억원) 이후 11분기 만에 가장 높은 수치다.

주력인 반도체 부문이 실적 개선을 주도했다. 반도체 부문 영업이익은 6조9300억원으로 1분기(3조4000억원)보다 2배 이상 올랐다. 이 부문 매출은 22조7400억원을 기록했다.

디스플레이는 2분기 매출 6조8700억원, 영업이익 1조2800억원을 기록했다. IM(IT·모바일) 부문은 2분기 매출 22조6700억원, 영업이익 3조2400억원을 기록했다. 가전(CE) 부문은 2분기 매출 13조4000조원, 영업이익 1조600억원을 기록했다.

2분기 시설투자는 13조6000억원이며 사업별로는 반도체 12조5000억원, 디스플레이 6000억원 수준이다. 상반기 누계로는 23조3000억원이 집행됐으며 반도체 20조9000억원, 디스플레이 1조4000억원 수준이다.

