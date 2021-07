[이사람]김수영 양천구청장 구민과 함께 ‘착한 소비’ 3차 캠페인 벌인 이유&내용?

사회적 거리 두기 4단계 격상으로 침체된 지역경제 살리기 위한 캠페인 재추진...소규모 점포에서 5만 원 이상 결제 시 생활용품 지급... 소상공인 업체 꽃바구니 및 케이크 구매 등 지역 서점 이용하기, 착한 소비 캠페인 전개 등 지역경제 활성화 방안 마련

[아시아경제 박종일 기자] 지난해부터 계속된 코로나19 사태로 우리는 여태껏 한 번도 경험하지 못한 삶을 살아가고 있다. 특히 ‘델타 변이’ 발생으로 코로나19 확산세를 저지하기 위한 거리 두기 4단계 조치가 장기화됨에 따라 아직 회복단계에 접어들지 못한 소상공인들의 시름은 더욱 깊어만 가고 있다. 업종을 불문하고 소상공인들은 “사실상의 셧다운 상황에 이제는 벼랑 끝에 서 있는 심경”이라며 가슴앓이를 하고 있다.

이에 양천구(구청장 김수영)는 절박한 소상공인을 위로하고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 지난해에 이어 구민과 함께하는 ‘착한 소비’ 3차 캠페인을 가동한다고 밝혔다.

지난해 상반기 매출 감소로 어려움을 겪고 있는 소상공인을 지원하기 위해 시작된 양천구의 착한 소비 캠페인은 하반기 2탄으로 이어지며 지역 내 다양한 업종에서 경제 활성화의 선순환을 이끌어 냈다.

이번 ‘착한 소비’ 3차 캠페인은 최근 사회적 거리 두기 4단계 격상으로 경영난에 처한 소상공인을 위한 지역경제 살리기 프로젝트를 다각도로 추진한다.

그 첫 번째로 영수증 모아 지역경제 살리기 이벤트를 추진한다. 음식점, 이·미용실, 꽃집 등에서 지출한 5만 원 이상의 영수증을 모아 거주지 동 주민센터에 제시하면 30일부터 생활용품(주방 세제 등)을 지급할 계획이다. 단, 제시된 영수증은 7월30일 발행분부터 유효하다.

지난해 캠페인과 달리 영수증 소비 금액이 5만 원으로 하향조정 되었으며, 민간기업(현대백화점 목동점 등)의 자발적인 물품 후원을 통해 민과 관의 협력으로 전개된다.

'우리마을 우리가게 우리함께 지켜요'는 직원 및 각종 직능단체 회원들이 참여하는 캠페인이다. 지속된 거리 두기로 모임이 제한되어 직원상조회비, 각 직능단체 회비가 축적됨에 따라 이를 지역사회 소비 촉진을 위한 매개로 적극 유도, 상권 활성화 및 조직의 소속감 강화를 도모할 예정이다.

직원(회원)의 희망일(생일, 기념일)에 지역내 소상공인 업체에서 꽃바구니, 케이크 등을 구매하여 배달하는 방식을 비롯 동 주민센터에 동네 꽃집에서 구매한 반려식물 비치, 청사 방문객과 코로나 대응 업무로 지친 직원들에게 소소하지만 확실한 힐링을 제공하려고 한다.

또, 지역 서점 살리기의 일환으로 도서 신속 구매도 추진한다. 구립도서관 및 작은 도서관의 도서를 미리 구입, 북 스타트 사업 추가 선정에 따른 책 꾸러미 구입 시 지역 서점을 적극 이용하기로 했다.

양천문화회관 및 양천구 공공체육시설 내 입점해있는 소상공인에게 코로나 19로 인한 휴관기간만큼 임대료를 감면하거나 기간을 연장하는 혜택도 제공한다. 사용료 및 임대료 감면 등과 같은 실질적 체감도가 높은 지원을 통해 경영난 해소에 기여하려고 한다.

구는 지역내 소상공인을 위한 ‘소비부문’ 예산의 신속집행을 실시하는 적극행정도 추진한다. 업무추진비, 사무관리비 등 집행의 목적,장소,금액 등이 예측 가능한 경우 지역내 업소에서 최대한 선결제를 시행, 지역 경기부양의 물꼬를 틀 계획이다.

아울러 코로나 19의 장기화로 직·간접적인 경제적 타격을 입은 납세자에게 납기 연장 등 세제지원책을 제공, 그간 문화상품권으로 제공하던 사회복무요원 소집해제자 격려품을 양천사랑상품권으로 변경 지급함으로써 지역 내 소비 활성화를 간접적으로 지원할 방침이다.

코로나가 언제 종식될지 모르는 현실 속에서 기약 없는 미래에 마냥 좌절하기에는 이르다. 그저 한 걸음 한 걸음 묵묵히 우리가 할 수 있는 최선의 선택을 통해 곁에 있는 이들과 함께 나아가면 된다. 그 과정에서 양천구는 언제나 구민의 가장 가까운 곁에서 든든한 동반자가 될 것이다.

김수영 구청장은 “작년부터 양천구에서 시작된 착한 소비 캠페인은 위기 극복을 위한 연대와 상생의 가장 바람직한 표본이었다. 힘들지만 다시 한 번 모두가 힘을 모은다면 우리에게 찾아온 시련이 재도약 기회가 될 수 있으리라 믿는다”고 전했다.

