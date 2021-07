김우진·강채영 나란히 16강行…2관왕 청신호(종합)

16강서 각각 카이룰 아누아르 모하맛·베로니카 마르첸코 상대

양궁 대표팀의 에이스 김우진(29·청주시청)과 강채영(25·현대모비스)이 나란히 16강에 진출했다.

김우진은 28일 오후 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 남자 개인전 32강에서 프랑스의 피에르 플리옹을 6-2(27-26 27-29 28-27 29-27)로 이겼다. 오는 31일 8강 진출을 두고 말레이시아의 카이룰 아누아르 모하맛을 상대한다. 이미 남자 단체전에서 금메달을 목에 건 김우진은 이번 대회에서 생애 첫 개인전 금메달과 2관왕을 노린다.

여자 단체전에서 금메달을 목에 건 강채영도 2관왕을 향한 순항을 이어갔다. 여자 개인전 32강에서 우크라이나의 베로니카 마르첸코를 7-1(27-26 29-28 29-29 28-24)로 이겼다. 오는 30일 터키의 야세민 아나고즈와 16강에서 맞붙는다.

