'황의조 해트트릭' 김학범호, 온두라스 6-0 대파…조 1위로 8강행

[아시아경제 김형민 기자] 김학범호가 6골을 터트리는 화끈한 공격력으로 온두라스를 잡고 조 1위를 확정해 8강에 올랐다. '갓의조' 황의조(보르도)는 페널티킥 2골과 필드골 1골 등으로 해트트릭을 작성했다.

김학범 감독이 이끄는 우리 올림픽 축구대표팀은 28일 일본 요코하마의 요코하마 인터내셔널 스타디움에서 열린 온두라스와 도쿄올림픽 조별리그 B조 최종전에서 황의조의 해트트릭과 설영우(울산), 김진야(서울), 이강인(발렌시아)의 잇단 득점포로 6-0 대승을 거뒀다.

이로써 우리나라는 B조에서 2승 1패(승점 6)를 기록해 B조 1위를 확정했다. 올림픽 3회(2012년 대회 3위·2016년 대회 8강) 연속 8강 진출을 달성했다.

이날 같이 펼쳐진 B조 다른 조 경기에서는 뉴질랜드(승점 4·골득실 0)가 루마니아(승점 4·골득실-3)와 비기면서 골득실 차로 조 2위를 차지하며 8강 진출 티켓을 확보했다.

특히 한국은 2016년 리우 대회 8강에서 온두라스에 0-1로 패했던 아쉬움도 5년 만에 깨끗하게 씻어냈다.

우리나라는 오는 31일 오후 6시 이바라키 가시마 스타디움에서 A조 2위 팀과 4강행 티켓을 놓고 다툰다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr