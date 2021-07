28일 오전 '원팀협약식' 이후

본경선 첫 TV토론 열려

정책경쟁 와중에 후보자 간

실적, 성과 견제구도

[아시아경제 구채은 기자] ‘원팀협약식’이 있었던 날 열린 더불어민주당 대선 본경선 첫 토론회는 차분한 가운데서도 묘한 긴장감이 감돌았다.

28일 MBN ‘제20대 대선 민주당 후보자 토론회’ OX퀴즈에서 ‘경선 과정에서 나를 서운하게 한 후보가 있다’는 질문에 이재명·이낙연·추미애 후보가 ‘O’ 푯말을 들었다.

이 지사는 ‘누군지 콕 집어서 말해줄 수 있냐’는 사회자의 질문에 “굳이 집어서 말씀드릴 필욘 없을 것 같습니다”고 답하며 웃었다. 이 전 대표도 같은 질문에 “말 안할래요. 나중에 더 야단 맞을 것 같다”고 말하며 웃었다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr