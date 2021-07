홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 28일 서울 영등포구 신길2구역 도심공공주택 복합사업 현장을 방문해 사업 설명을 듣고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.