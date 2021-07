카카오브레인, 글로벌 학회에 AI 관련 논문 9건 등재

[아시아경제 부애리 기자] 카카오브레인은 올 상반기 글로벌 학회에 총 9건의 인공지능(AI) 관련 논문을 등재했다고 28일 밝혔다.

카카오브레인은 지난 2월 인공지능 학회 'AAAI 2021'에 논문 3건을 게재했다.

포항공대와 공동연구한 논문으로 텍스트와 이미지를 동시에 이해하고 답을 제시하는 VQA(Visual Question Answering) 문제에서 이상 검출 성능을 크게 개선하는 방법을 제시했다.

또 다른 1건은 서울대와 공동 연구한 논문으로 콘텐츠 기반 이미지 검색 문제를 해결하는 방법을 제안했다.

나머지 1건은 AI 연구 기관 밀라(Mila)와 공동 연구한 것으로 AI 스스로 학습한 시각적인 개념을 조합하고 추론할 수 있는 모듈을 제안해 영상 인식 성능을 향상시켰다.

AAAI 2021에서 별도의 워크숍 프로그램에서도 서울대와 공동 연구한 논문 1건을 등재했다.

3월에는 전자 분야 국제 학술지 'IEEE 액세스'에서 서울대와 공동 연구한 논문 1건을 발표했다. 서로 다른 사람의 행동을 비교해 유사도를 측정할 수 있는 딥러닝 모델 연구와 관련 학습 데이터 세트를 공개했다.

카카오브레인은 의료, 자연과학 등 다양한 분야에서 활용이 가능한 기술 연구에도 성과를 냈다.

3월 '메디컬 이미지 애널리시스' 저널이 개최한 대회에 참여해 폐 결절을 진단할 수 있는 인공지능 모델을 제안하는 논문 1건을 발표하고 종합 1위를 수상했다.

자연과학 저널 '사이언스 불러틴'에는 서울대, 전남대와 함께 기압 진동 현상을 사전 예측할 수 있는 모델을 개발해 발표했다.

6월에는 학술 대회 'CVPR 2021'에 2건의 논문을 실었다. 고려대와 공동 연구한 논문으로 이미지에서 사람과 물체 사이 상호 작용을 자동 검출하는 알고리즘을 제안했다.

카카오브레인 측은 "연구가 잘 이루어지지 않는 영역에 주목하고, 기존 연구에서 획기적인 성과를 이끌어내는 것을 목표로 하고 있다"며 "향후 비디오 이해, 디지털 휴먼 등 분야에서 꾸준한 성과를 내 보다 나은 세상에 기여할 것"이라고 전했다.

