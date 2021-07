30일부터 오픈뱅킹 핀테크 선불충전금 조회서비스 시행

은행·우체국 앱에서 핀테크 거래내역 손쉽게 조회

[아시아경제 김진호 기자] 오는 30일부터 오픈뱅킹에 참여하는 핀테크 기업 23개사의 선불충전금 조회 서비스가 시행된다. 오픈뱅킹에 참여하는 전 업권이 보유 정보를 상호 개방하는 점에서 의미가 있다.

28일 금융위원회에 따르면 30일부터 주요 은행, 우체국 앱에서도 본인이 보유한 핀테크 기업의 선불충전금 목록과 거래내역을 쉽게 확인할 수 있다.

23개 핀테크 기업(토스, 네이버페이, 카카오페이 등)의 선불충전금 정보가 우선 조회 가능하며 나머지 4개사의 선불충전금 정보도 8월 말까지 순차적으로 제공될 예정이다.

선불충전금 조회 서비스가 실시됨에 따라 오픈뱅킹에 참여하는 모든 업권에서 보유 정보를 상호 개방하게 됐다. 그간 핀테크 기업들은 정보 제공 없이 이용기관으로만 참여했다는 점을 봤을 때 의미가 있다.

금융위는 이번 서비스 개시에 맞춰 기존에 금융회사만 이용 가능했던 어카운트인포 서비스도 핀테크 기업도 이용할 수 있도록 개방했다. 이에 따라 핀테크 기업의 고객들도 오픈뱅킹에 계좌 등록시 일일이 계좌를 입력할 필요 없이 전 금융회사의 본인계좌를 자동 조회 및 일괄 등록이 가능해졌다.

금융위 관계자는 "소비자·업계 수요 등을 감안해 참여업권 추가 확대, 서비스·기능 확대, 여타 서비스와의 연계 등을 검토할 예정"이라며 "오픈뱅킹이 핵심 금융인프라로서 안정적으로 운영될 수 있도록 보안성 강화방안도 모색하겠다"고 말했다.

한편 2019년 말 출범한 오픈뱅킹 서비스는 시장에 빠르게 안착하고 있다. 금융위에 따르면 지난 25일 기준 오픈뱅킹 가입자 수는 8976만명, 계좌 수는 1억6682만좌에 달한다.

