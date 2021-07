"매월 초 온스타일데이" CJ온스타일, 8월 프로모션 '풍성'

[아시아경제 김유리 기자] CJ온스타일은 다음달 1일부터 3일간 '온스타일데이'를 진행한다고 28일 밝혔다.

'온스타일데이'는 CJ온스타일이 매월 초 3일간 진행하는 정기 행사다. 일부 서비스 및 장기 할부 상품 제외하면 CJ온스타일 모바일 애플리케이션에서 검색되는 대부분 상품이 행사 대상이다. 할인율이 높고 구매금액의 10%는 다시 적립금으로 돌려줘 체감 할인율은 더 높다는 설명이다(일자별 5만원 이상 구매 시 매일 최대 1만원 적립, 앱 신청 필수).

8월 행사 '무더위 극복 특집'은 CJ온스타일 모바일 앱 '온스타일데이' 탭에서 확인 가능하다. 행사 첫날 집콕에 좋은 1만원 이하 저가 제품이 많다. 과일·가정간편식(HMR) 등 먹거리, 피부 관리 뷰티템, 홈 라운지 웨어 등을 구매할 수 있다. 2일은 나누면 더 좋은 1+1 구성 상품을 모았다. 김부각, 아몬드 등 간식류부터 이미용, 속옷 등을 한 세트 추가 증정한다. 3일은 유아동·패션·뷰티·건강식품 등 다양한 제품을 파격가 방출하는 클리어런스 행사를 연다.

'라이브쇼' 탭에 있는 모바일라이브 방송은 할인율이 높다. 1일 오후 9시 '쿠쿠 창문형 에어컨'을 49만9000원에 판매, 약 35% 할인한다. 2일 오전 10시에 방송하는 '보국전자 에어젯 써큘레이터'는 약 40% 할인한 9만9000원이며, 주문 다음날 바로 배송된다. '매그넘 아이스크림'은 3일 오후 9시에 판다. 바 22개를 50% 할인한 2만8900원에, 그롬 젤라또 4통을 68% 할인한 2만3900원에 판매한다.

8월에는 CJ온스타일 론칭 100일 기념행사도 있다. 8~17일 사이 하루 10만원 이상 구매 후 앱 신청을 하면 선착순으로 향 제품 브랜드 '테일러센츠'의 프리미엄 디퓨저 기획세트(디퓨저 용기, 디퓨저 용액 가든브리즈 500㎖, 리드스틱, 깔때기)를 증정한다. 이 기간에 하루 2회, 20만원 이상 구매 시 2만원도 적립해준다. 10% 적립금 '페이백위크' 행사는 16~22일 일주일 간 진행하며 참가 고객 중 매일 100명을 추첨해 구매금액의 100%를 적립금으로 돌려준다(최대 5만원 적립, 앱 신청 필수).

김은경 CJ온스타일 e마케팅 팀장은 "고객 성원에 보답하는 출시 100일 기념품으로 CJ온스타일 쇼핑만의 색다른 즐거움을 경험할 수 있을 것"이라며 "브랜드 이름을 내건 정기 행사 '온스타일데이'는 파격 혜택을 제공하는 CJ온스타일 대표 모바일 쇼핑 축제로 자리 잡을 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr