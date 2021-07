[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 안동시는 지난 1일부터 경북 북부지역 최초로 아동보호TF팀을 출범, 현장 중심 아동학대 대응체계를 추진하고 있다고 28일 밝혔다.

아동학대전담공무원 3명과 아동보호전담요원 1명으로 구성된 아동보호TF팀은 아동학대 사례위원회 및 아동학대 대응정보협의체를 구성, 전담의료기관 업무체결 및 아동학대 예방사업 등을 추진 중이다.

올 8월부터 12월까지 아동학대전담공무원의 직무교육을 실시하고, 2022년부터 아동보호전문기관의 아동학대 조사업무를 이관 받아 본격적인 아동보호 업무를 추진할 계획이다.

권영세 안동시장은 "이번 아동학대TF팀 신설을 통해, 아동학대 예방과 보호까지 공공성을 강화하고, 유관기관들과의 적극적인 업무 협력체계를 구축, 아동 학대 없는 안동시를 만들겠다"고 강조했다.

