NS홈쇼핑, 택배기사 폭염 극복 위한 '사랑의 생수' 나눔 행사

CJ대한통운·롯데·한진·로젠 등 주요 거래 택배사에 생수 5만8400개 전달

올해로 17년째, 2005년부터 약 62만개 생수 전달

[아시아경제 김유리 기자] NS홈쇼핑은 주요 거래 택배사에 폭염 극복을 위한 '사랑의 생수' 5만8400개를 전달했다고 28일 밝혔다.

NS홈쇼핑은 폭염 속에서 힘들게 일하고 있는 택배기사들을 응원하기 위해 올해로 17년째 여름마다 '사랑의 생수'를 택배기사들에게 전달하고 있다. 2005년부터 전달된 생수는 누적 총량 61만8650개에 이른다. 올해는 '사랑의 생수' 5만8400개를 CJ대한통운, 롯데, 한진, 로젠택배 등 주요 거래 택배사에 23일부터 순차적으로 전달했다.

NS홈쇼핑은 택배기사를 격려하고 사기를 북돋는 활동을 통해 배송 품질을 개선하고자 노력하고 있다. 지난해 4월에는 마스크 품귀 현상 속에서 코로나19 위험에 노출된 택배기사를 위해 마스크 1만5000장과 손소독제 300개 등 방역물품을 전달했다. 택배기사의 건강관리는 물론 고객 불안감 해소, 지역사회 방역에 기여하기 위한 조치였다는 설명이다.

이외에도 택배기사들에 대한 감사의 마음을 전달하는 '친절택배기사' 이벤트를 매월 시행하고 있다. 택배배송 서비스의 평가항목인 익일 배송률, 익일 수거율, 불친절 발생률, 배송 분실 파손율을 분석해 매월 60명의 친절 택배기사를 선정하고 온누리상품권을 전달하는 이벤트다. 택배 물량이 폭증하는 설날과 추석 명절에도 40여명에게 추가 포상을 진행하는 등 택배기사의 사기 진작을 위한 다양한 지원 활동을 펼치고 있다.

NS홈쇼핑은 이같은 활동을 통해 지난해 택배 불친절률이 직전해 대비 10% 개선되는 성과를 올렸다고 말했다. 김기환 NS홈쇼핑 CS지원본부 전무는 "연일 폭염이 이어지고 있는 가운데 사랑의 생수가 택배기사분들의 건강과 친절한 배송에 도움이 되기를 바란다"며 "비대면 거래 비중이 높아지는 상황에 맞춰 택배기사와 고객 모두가 만족할 수 있는 상생 활동을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.

한편 NS홈쇼핑은 신규 및 중소 우수협력사에 대한 친환경 포장재 지원과 다회용 포장재 시범사업 등 배송 부문 ESG(환경·사회지배구조) 경영 활동을 강화하고 있다고 밝혔다. 하반기를 목표로 새벽배송 출시를 준비하며 배송 서비스 경쟁력을 확대하고 있다는 설명이다.

