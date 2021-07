G마켓·옥션, 매월 마지막주 리빙용품 세일…20% 할인쿠폰 제공

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 매월 마지막주마다 대대적인 리빙용품 할인 행사를 진행한다고 28일 밝혔다.

첫 번째 행사는 다음달 1일까지 진행하며 메인 프로모션관, 생활주방관, 문구건강용품관 등 총 3개의 관에서 인기 브랜드 상품을 소개한다. 할인쿠폰은 메인관에서 선보인다. G마켓과 옥션 모든 고객을 대상으로 20% 할인쿠폰을 제공하며 9000원 이상 행사 상품 구매 시 최대 3000원까지 할인 적용된다.

매일 최대 61% 특가 상품도 공개한다. 특가 상품은 사이트 별로 5개씩, 매일 밤 12시 마다 업데이트 된다. 이밖에 여름 필수템, 집콕, 홈쿡을 주제로 ‘이달의 시즌 테마’ 상품을 다양하게 추천한다.

이베이코리아 관계자는 “장기화된 집콕 일상에 식품 뿐만 아니라 각종 리빙용품도 정기적으로 구매를 해야 하는 상황이 된 것 같다”며 “자주 구입을 해야 하는 소모품을 저렴한 할인가에 부담 없이 구매할 수 있도록 오픈한 기획전인 만큼 많은 고객이 혜택을 누릴 수 있기를 기대한다”고 말했다.

