이지홀딩스, 美 사료업체 '퍼스트맥네스' 인수

[아시아경제 조인경 기자] 육가공업체 마니커 마니커 027740 | 코스피 증권정보 현재가 688 전일대비 8 등락률 +1.18% 거래량 1,225,236 전일가 680 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 마니커, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 1.56% ↑마니커, 구제역/광우병 수혜 테마 상승세에 5.0% ↑유례없는 홍수, 태풍피해 영향으로 국제 곡물가격 폭등! 사료 품귀현상! close 의 지주회사인 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 5,150 전일대비 30 등락률 +0.59% 거래량 1,438,808 전일가 5,120 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이지홀딩스, 유상증자 확정발행가액 4885원‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 가 미국 사료업체 퍼스트맥네스의 지분 100%를 인수하는 계약을 맺었다고 27일 밝혔다.

이번 계약은 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 5,150 전일대비 30 등락률 +0.59% 거래량 1,438,808 전일가 5,120 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이지홀딩스, 유상증자 확정발행가액 4885원‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 와 그 자회사 팜스토리가 공동출자한 이지USA홀딩스를 통해 이뤄졌다. 이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 5,150 전일대비 30 등락률 +0.59% 거래량 1,438,808 전일가 5,120 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이지홀딩스, 유상증자 확정발행가액 4885원‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 는 인수금액은 공개하지 않았다.

1908년 설립된 퍼스트맥네스는 동물용 사료와 기능성 사료첨가제를 생산해 북미, 아시아, 중남미 등에 공급하는 113년 역사의 축산기업이다. 미국 아이오와주에 5500마리 규모의 양돈 연구농장을 두고 있으며, 올해 매출액은 4억달러(약 4618억원)로 예상된다.

이지홀딩스 이지홀딩스 035810 | 코스닥 증권정보 현재가 5,150 전일대비 30 등락률 +0.59% 거래량 1,438,808 전일가 5,120 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이지홀딩스, 유상증자 확정발행가액 4885원‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 관계자는 "북미 지역에 구축된 퍼스트맥네스의 탄탄한 사업 기반과 우리의 사료첨가제 기술을 접목하면 단기간에 큰 시너지를 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr