[아시아경제 공병선 기자] 더네이쳐홀딩스 더네이쳐홀딩스 298540 | 코스닥 증권정보 현재가 67,600 전일대비 1,500 등락률 -2.17% 거래량 93,655 전일가 69,100 2021.07.27 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-12일더네이쳐홀딩스, 200억규모 단기차입금 증가 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-7일 close 는 기존 서울특별시 금천구 가산디지털2로 30 11층이던 본점소재지를 서울특별시 용산구 새창로44길 10으로 변경했다고 27일 공시했다.

변경 사유는 업무효율성 증대 및 경영환경 개선 등이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr