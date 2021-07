전국 대부분 지역에 연일 '폭염특보가' 발령되고 있는 27일 서울 서초구 양재천근린공원에 마련된 야외무더위쉼터를 찾은 시민들이 더위를 식히고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.