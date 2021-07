[아시아경제 공병선 기자] DL건설 DL건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 34,450 전일대비 200 등락률 +0.58% 거래량 32,892 전일가 34,250 2021.07.27 14:55 장중(20분지연) 관련기사 평택 화양지구 도시개발 사업 6700억 PFDL건설, 1122억 규모 목동 가로주택 정비사업 공사수주내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close 은 1313억원 규모 숭의3구역 재개발정비사업 공사를 수주했다고 27일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 7.57% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr