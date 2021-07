[세종=아시아경제 문채석 기자]

고용노동부는 지난 5월25일 근로자가 사망한 뒤 네이버에 대한 특별근로감독을 실시한 결과 직장 내 괴롭힘이 확인됐다고 27일 밝혔다. 임금 체불 등 노동관계법 위반도 다수 적발했다.

