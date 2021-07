S-OIL, 2Q 영업익 5710억…사상 최대 반기 실적

[아시아경제 황윤주 기자] S-OIL이 대규모 석유화학 시설 투자를 통한 혁신 전환으로 사상 최대의 반기 실적을 달성했다.

S-OIL은 올해 상반기 영업이익 1조2002억원을 달성했다고 27일 잠정 실적을 발표했다. 이는 2016년 상반기 1조1326억원을 뛰어넘은 최고의 성적이다.

S-OIL은 2분기 5710억원의 영업이익을 거두어 1분기(6292억원)에 이어 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'를 실현했다. 작년 4분기 이후 3분기 연속 영업이익 흑자 행진도 이어오고 있다. 반기 매출액은 12조 558억원으로 전년 동기(8조 602억원) 대비 39.4% 증가했다.

S-OIL은 싱가포르 정제마진 약세로 불리한 여건에서 시장 컨센서스를 크게 상회하는 뛰어난 실적을 거둔 점이 특히 주목된다. 재고 관련 이익이 전분기에 비해 절반 이상 축소(2860억원 → 1390억원) 되었음에도 불구하고 휘발유, 경유 등 주요 제품의 마진 개선으로 높은 실적을 유지하며 판매량, 매출액도 각각 11.6%, 25.6% 증대했다.

이에 대해 S-OIL은 "중질유 가격 약세로 인해 싱가포르 정제마진이 좋지 않아 경제성이 낮은 역내 정제설비들은 가동률을 낮추었으나, S-OIL은 신규 고도화 시설(RUC)에서 중질유를 원료로 투입해서 휘발유와 프로필렌(석유화학 원료)을 생산하므로 오히려 최대 가동을 지속하면서 수익성을 높일 수 있는 기회로 활용했다"고 말했다. 고유황 벙커-C 등 중질유의 스프레드(HSFO-두바이 원유가)는 1분기 배럴당 -4.9달러에서 2분기 -7.8달러로 하락했다. 반면 S-OIL의 주력인 휘발유는 같은 기간 5.1달러에서 8.1달러로 58.8% 상승했다. 제품 판매 물량도 전분기 대비 11.6%나 증가했다.

S-OIL의 탁월한 실적은 신규 석유화학 복합시설(RUC/ODC)의 운영이 안정화 되면서 수익 창출원이 다양해지고 강화되고 있다는 점을 확인시켜 더욱 고무적이다. 석유화학, 윤활 등 비정유부문이 반기 영업이익의 58.8%(7057억원)를 합작했다. 특히 윤활기유 부문의 매출액 비중은 9.8%(1조1858억원)에 불과하지만 영업이익은 39.4%(4734억원)를 창출했다. 반면 정유부문은 매출액(8조6456억원), 영업이익(4945억원) 비중을 각각 71.7%, 41.2%를 차지하며 사업부문별 균형 잡힌 실적 상승을 견인했다.

코로나19 여파로 석유제품 수요 감소와 정제마진 하락, 재고평가 관련 대규모 손실 등 최악의 환경에서 어려움을 겪던 지난해 2~3분기에 주요 생산설비의 정기보수를 단행하며 대비한 노력도 적중했다. 지난해 4분기 이후 S-OIL은 정기보수로 인한 가동 중단 없이 주요 설비를 모두 최대 가동하고 있다. 주요 생산설비의 가동률은 원유정제 98.8%, 중질유 분해 103.9%, 올레핀 생산 109.7%, 윤활기유 101%로 '풀가동' 중이다.

