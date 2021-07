[아시아경제 공병선 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,540 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 6,540 2021.07.27 00:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성重, 2236억원 규모 LNG운반선 1척 수주거래정지 삼성重…유증에 거는 희망조선·철강업계, 후판 가격 협상 양보 못하는 이유 close 은 오세아니아 지역 선주와 2236억원 규모 액화천연가스(LNG)선 1척 공사 수주 계약을 체결했다고 27일 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 3.3% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr