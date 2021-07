서울시 25개구 자율방재단 6700명, 코로나·폭염 취약시설 일제 방역

코로나·폭염 겹친 어려운 상황 고려해 전 방위 방역…9월30일까지 지속활동

무더위쉼터, 놀이시설은 물론 버스정류장, 공용화장실 등 다중시설 집중 방역

[아시아경제 임철영 기자] 일반 시민으로 구성된 서울시 25개 자치구 6737명의 자율방재단이 코로나19 확산세와 기록적인 폭염이 겹친 어려운 상황 속에 지역 곳곳을 다니며 일제히 방역활동을 9월30일까지 진행한다고 27일 밝혔다.

무더위 쉼터, 어린이 놀이시설을 비롯한 다중이용시설 등 시민들의 이용이 잦을 것으로 예상되는 취약시설을 집중적으로 소독하고 각 지역 백신접종센터에서 민원인을 안내하는 등 봉사활동도 병행한다.

서울시 자율방재단은 자율적인 시민 참여로 구성된 지역단위의 민간 자원봉사단체다. 엄중한 코로나 상황과 폭염 위험을 고려해 서울시 자율방재단연합회가 지역별 활동계획을 합동으로 수립하고 전 자치구 단원들이 전 방위 활동에 나서기로 했다. 기존에는 각 자치구 자율방재단이 지역별 상황에 따라 산발적으로 방역활동을 해왔다.

서울시 자율방재단은 특히 무더위를 피하려는 어르신과 어린이가 많이 찾을 것으로 예상되는 무더위 쉼터 1615곳, 어린이 놀이시설 9067곳을 집중적으로 소독해 방역에 만전을 기한다. 이밖에 그늘막, 정자, 지하철 역사, 버스정류장, 자전거 보관소, 공용 화장실 등 시민들이 많이 이용하는 다중이용시설 방역도 강화한다.

서울시는 소독제 2000개, 마스크 5만 2000장, 장갑 425박스, 행주 4만 200개 등 방역물품을 지원해 폭염 속 안전한 방역활동이 이뤄지도록 돕는다.

라현숙 서울시 자율방재단연합회 회장은 “코로나19로 인해 어려움을 겪는 취약계층에게 조금이라도 도움이 되고자 폭염 방역활동을 추진하게 됐다”며 “코로나19 확산세가 심각하고 연일 기록적인 폭염이 이어지고 있어 단원들의 활동에 제약이 많지만 조직적이고 효과적인 방역활동으로 시민의 안전을 지키겠다”고 말했다.

황승일 서울시 안전지원과장은 “코로나19에 폭염까지 겹쳐 공무원들의 일손이 부족한 상황에서 민간의 자율적인 봉사활동이 코로나 방역에 큰 힘이 되고 있다”며 “서울시도 자율방재단의 활동을 적극 지원해 코로나19 확산을 방지하고 폭염취약 계층이 안전하게 여름을 날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

