[서울시 자치구 뉴스]양천구, ‘양천가드너’ 참여 통해 ‘신정허브원’ 조성 완료... 광진구, 50대 백신접종 시작..고3 수험생도 진행중...관악구, 현대시장입구 사거리~봉천로 사거리 560m 구간 차없는 거리 지정...서초구, 공원 및 교량 하부 그늘 활용 도심 속 ‘야외 무더위쉼터’ 4개소 운영



양천구 ‘양천가드너’ 참여 통해 ‘신정허브원’ 조성 완료

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 서울시 시민정원사 ‘양천가드너’ 참여를 통해 신정3동 기부채납 경관 녹지(4938㎡)에 ‘신정허브원’ 조성을 완료했다고 밝혔다.

‘신정허브원’은 신정3동에 위치한 기부채납 경관 녹지를 구민들을 위한 힐링공간으로 업그레이드하기 위해 조성된 곳으로, 구는 ‘신정허브원’의 조성 및 유지 관리를 위해 지난 6월8일에 위촉한 21명의 제1기 ‘양천가드너’를 3회에 걸쳐 투입했다.

‘양천가드너’는 서울시 시민정원사 양성 이론 및 실습교육 과정을 수료한 구민으로 이번 ‘신정허브원’은 민관협력을 통한 정원도시 조성의 첫 출발점이 됐다.

‘신정허브원’에는 은은한 향기와 시각적으로 아름다운 허브 식물이 심어졌다.

주요 허브 수종은 한국인이 선호하는 로즈메리, 애플민트, 프렌치라벤더, 세이지, 캐모마일 5종을 선정, 전반적인 색채는 따뜻한 치유의 느낌을 줄 수 있는 화이트, 오트밀, 벛꽃핑크, 그린, 라일락 5종으로 구성했다.

또, 사초(입이 뾰족한 풀)류와 화목(꽃나무)류 등을 심음으로써 오감을 만족할 수 있는 힐링공간으로 조성했다.

뿐 아니라 식재공간을 두 가지 테마로 나누어 구간마다 색다른 경험을 할 수 있게 구성했다. 허브류와 계절초화류가 혼합된 ‘치유경험허브존’에서는 감각적으로 풍부한 경험을 할 수 있으며, 그래스류와 초화류 중심의 ‘내츄럴 가든존’에서는 깊이감 있는 경관과 풍성한 볼거리를 체험할 수 있다.

‘신정허브원’에는 기존 공원에서 쉽게 볼 수 없던 허브류들이 식재되는 만큼 시민정원사 ‘양천가드너’가 조성 완료 후에도 월 2~4회 섬세한 유지·관리를 할 예정이다.

‘양천가드너’로 활동 중인 김모 씨(56, 신정동)는 “이번 활동을 통해 책임감을 가지고 정원 조성 첫 단계부터 마무리까지 함께할 수 있어서 행복했으며, 믿고 맡겨주신 양천구에 감사드린다”고 말했다.

김수영 구청장은 “신정허브원은 주민이 공공정원 조성 전단계에 걸쳐 직접 참여하며 가꿔간다는 점에서 그 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 공간에서의 주민참여 가드닝 활성화를 통해 구민과 함께하는 공원도시 양천구를 만들어가겠다”고 말했다.

광진구, 50대 백신접종 시작..고3 수험생도 진행중

광진구(구청장 김선갑)가 26일부터 만 55~59세 구민을 대상으로 코로나19 백신접종을 시작했다.

구는 지난 24일 오후 6시까지 50대 구민을 대상으로 백신접종 사전예약을 순차적으로 진행한 뒤 마감했다.

이번 50대 대상 1차 접종은 화이자 또는 모더나로 진행되며, 4주 뒤 같은 백신으로 2차 접종을 진행한다.

한편 구는 30일까지 지역 내 고3 수험생 및 고교 교직원을 대상으로 화이자 백신접종을 실시하고 있으며, 고교 재학생 외 기타 대입수험생은 오는 28일부터 30일까지 사전예약을 통해 내달 10일부터 14일까지 화이자 백신접종을 진행할 계획이다.

50~54세 접종은 8월16일부터 시작되며, 50대 전체 1차 접종 일정은 8월28일에 한꺼번에 마무리 된다.

접종대상, 백신일정 등 자세한 사항은 구 홈페이지 또는 광진구예방접종콜센터를 통해 문의하면 된다.

김선갑 광진구청장은 “현재 다양한 대상별로 백신일정이 진행되고 있다”며 “광진구가 코로나로부터 안전한 지역이 될 수 있도록 백신접종에 구민 여러분의 적극적인 동참을 부탁드린다”고 말했다.

관악구, 현대시장입구 사거리~봉천로 사거리 560m 구간 차없는 거리 지정

관악구(구청장 박준희)가 지난 21일 오후 2시 구청 8층 대강당에서 ‘차없는 거리를 통한 관악형 광장문화 조성사업’ 공청회를 개최했다.

‘차없는 거리를 통한 관악형 광장문화 조성사업’은 일정 시간동안 현대시장입구 사거리에서 봉천로 사거리까지 560m에 이르는 구간을 차없는 거리로 지정, 광장을 조성해 도심 속 힐링공간을 구민들에게 제공하기 위해 추진됐다.

이 사업은 2021년 민관협치 사업으로 의제발굴부터 실행, 모니터링 과정까지 주민과 행정으로 이루어진 실행추진단이 함께 진행하고 있다.

주민들의 다양한 의견 수렴을 위해 지난 21일 공청회를 개최, 사회적 거리두기 시행에 따라 진행자와 참석자를 중심으로 소규모로 진행, 공식 유튜브 채널 ‘라이브관악’를 통해 생중계했다.

공청회 진행은 박태재 차없는 거리 실행추진단장이 맡아 민관협치 의미를 더했으며, 사업추진경과, 교통처리계획, 행사기획 방향의 순서로 진행했다.

홍문기 협치조정관은 “광장은 지역공동체가 모여 소통하고 교류하는 공간으로 올해 첫 시도하는 사업이지만 3년 이상 지속되면 지역의 문화로 잡아 갈수 있다”며 기대를 드러냈다.

김봉찬 ㈜도시미래종합기술공사 전무는 “교통안내 표지판과 안내 인력을 충분히 배치해 교통 혼잡을 최소화하고 원활한 교통흐름을 유지하는데 노력해야 한다”고 말했다.

또 교통방송 등 각종 언론매체를 통한 충분한 사전 홍보활동으로 운행자제, 우회도로 이용 등 평소 해당 구간을 이용하는 시민들의 자율적인 협조가 중요함을 강조했다.

안병찬 관악FM 대표는 “지역주민이 함께 공동체 일원으로서 소통하고 광장 문화를 함께 만들어 가는 것이 중요하다”며 강감찬축제, 중앙동 이랑제 마을축제, 꿈시장, 플리마켓 등 지역자원을 적극적으로 이용할 것을 제안했다.

이 외도 코로나19 상황으로 차없는 거리 횟수를 줄이자는 의견, 차없는 거리 시간 탄력적 운영, 쓰레기 분리수거함 설치 등 다양한 의견이 제기됐다.

구는 오는 10월 중 차 없는 거리 행사를 진행할 계획이라고 밝혔다. 사업에 관심이 있는 주민 누구나 구 공식유튜브 채널 ‘라이브관악’에서 공청회 내용을 시청할 수 있다.

박준희 구청장은 “민관 협력을 토대로 차없는 거리 운영을 추진해 구민들의 다양한 요구를 수렴하고 관악형 광장문화를 조성할 것”이라며 “이번 공청회에서 나온 의견을 비롯 구민의 제안이 구정에 적극 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 주민의 참여를 독려했다.

서초구, 공원 및 교량 하부 그늘 활용 도심 속 ‘야외 무더위쉼터’ 4개소 운영

서초구(구청장 조은희)는 폭염을 피해 잠시 쉴 수 있는 야외 무더위쉼터를 8월26일까지 운영한다고 밝혔다.

이번에 설치한 야외 무더위쉼터는 ▲여의천 양재 IC하부 부근 ▲양재천근린공원 ▲동작역 동작대교 ▲서초1교 등 총 4개소이며, 운영시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다.

특히 여의천 양재IC 교량하부에 설치한 무더위쉼터는 2단 계단식 데크로 구성됐으며, 곳곳에 오브제와 조명을 설치해 갤러리를 연상시키는 멋진 공간으로 탈바꿈했다. 이에 구는 이곳에서 폭염을 피할 뿐 아니라 범죄 예방까지 더해져 일석이조 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

양재천근린공원 내 무더위쉼터는 인디언텐트·빈백·박스테이블·포토존 등을 설치해 캠핑형 분위기를 연출했다. 이에 구는 이곳을 방문한 이용객을 위해 얼음생수·부채·아이스방석 등 냉방용품을 제공, 비접촉식 체온계·마스크·손소독제 등 방역 물품도 비치, 주기적으로 방역소독을 하고 있다.

구가 이번에 야외 무더위쉼터를 설치하게 된 데는 최근 코로나19 장기화로 실내 무더위쉼터 이용이 상대적으로 제한됨에 따라 지역 내 공원과 교량하부의 그늘진 곳 등을 활용해 도심 속 휴식공간을 조성하게 됐다.

이와 함께 구는 실외 무더위쉼터 외에 일부 실내 무더위쉼터를 철저한 방역과 함께 개방해 운영하고 있다. 대상시설은 동주민센터 18개소(평일 09시~21시), 경로당 43개소(평일 오후 1~5시). 노인종합복지관 3개소(평일·휴일 오후 1~5시)이며, 향후 거리두기 완화 시 추가 확대할 예정이다.

한편 구는 7월부터 폭염 종합지원상황실을 운영해 폭염으로 지친 취약계층을 보호하기 위해 총력을 기울이고 있다. 대표적으로 버스정류장 내 서리풀 쿨링의자 60개소 설치를 비롯 ▲전국 횡단보도 그늘막의 표준이 된 ‘서리풀원두막’ 204개소 운영 ▲동주민센터, 임시선별검사소 등에서 큰 호응을 얻은 ‘서리풀 양산 대여서비스’ 등이 대표적이다.

조은희 서초구청장은 “코로나19와 폭염으로부터 주민들이 시원한 여름을 보낼 수 있도록 야외 무더위쉼터를 조성했다”며 “앞으로도 모두가 건강한 여름을 보낼 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr