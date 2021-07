양궁 남자 대표팀이 26일 대만을 꺾고 2020 도쿄올림픽 단체전 금메달을 거머쥐었다. 2016 리우데자네이루올림픽에 이어 단체전 2연패를 이뤘다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr