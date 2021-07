신한금융, 경찰청과 민생금융범죄 피해예방 협력 강화 업무협약 체결

[아시아경제 이광호 기자]신한금융그룹은 경찰청과 전화금융사기 등 민생금융범죄 피해예방 및 근절을 위한 업무협약식을 개최했다고 26일 밝혔다.

먼저 신한금융은 이번 협약을 통해 경찰청과 전화금융사기 주요 피해 사례 및 신·변종 수법 등을 실시간으로 공유하기 위한 핫라인을 구축하기로 했다.

이를 토대로 신한금융은 경찰청으로부터 최근 보이스피싱 발생 유형, 유의사항 등 각종 정보를 전달받아 전국 영업점에 공유해 범죄발생을 선제적으로 차단할 계획이다. 또 최근 기승을 부리는 악성 에플리케이션(앱)을 이용한 피해사례 및 범죄 수법에 대한 예방대책을 공동으로 마련하고 보안강화에 노력하기로 했다.

아울러 올해 하반기부터 신한금융이 2018년부터 시행 중인 '희망영웅 사업'을 확대해 전화금융사기·불법사금융 등 민생금융범죄 피해예방 및 피의자 검거에 기여한 시민·유공 경찰관 등을 선발해 시상하는 서민경제 수호영웅 포상도 함께 추진할 예정이다.

신한금융과 경찰청은 업무협약의 신속한 이행을 위해 양 기관 합동 '민생 금융범죄 근절 태스크포스(TF)'를 운영해 구체적이고 지속적인 협력을 강화해 나갈 계획이다.

김창룡 경찰청장은 "서민들에게 심각한 피해를 초래하는 전화금융사기 등 민생금융범죄 피해를 뿌리 뽑기 위해 경찰과 금융기관 간의 협력이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "서민경제를 보호하고 국민중심 책임수사 실현을 위해 민생침해 범죄에 대해 강력하게 단속하고 금융기관 등 관계기관과 적극적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.

조용병 신한금융 회장은 "금융범죄 피해와 범죄를 예방하는 것은 경찰뿐만 아니라 금융기관에서도 최우선으로 노력해야 하는 사안"이라며 "앞으로 민생금융범죄 해결을 위해 경찰청과 함께 협력해 신한이 할 수 있는 모든 역량을 집중해 나갈 예정"이라고 말했다.

