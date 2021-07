경기도상인聯 "이재명의 기본소득, 소상공인 살린 단비…포퓰리즘 아냐"

이재명 지사의 차기 정부 내 소멸성 지역화폐로 기본소득 지급 공약 전폭 지지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도상인연합회 회장단(이충환 연합회장)이 이재명 경기도지사의 차기 정부 내 '기본소득 소멸성 지역화폐' 지급 공약에 대해 전폭적인 지지 의사를 밝혔다.

도 상인연합회 회장단은 26일 오후 1시 수원못골시장 상인교육관에 모여 이재명 지사가 최근 발표한 '기본소득의 소멸성 지역화폐' 지급 공약에 대해 일제히 환영과 함께 지지한다는 성명을 발표했다.

이 지사는 앞서 지난 22일 차기정부 임기 내 '공정성장의 핵심 기본소득을 소멸성 지역화폐로 지급하겠다'는 공약을 내놨다.

이 지사는 공약 발표를 통해 "소멸성 지역화폐와 결합한 기본소득은 공정성장 전략의 핵심"이라며 "이 시대 최대 과제인 소득양극화 완화정책인 동시에 소비 확대 및 소상공인 지원, 매출양극화 완화로 지역경제와 골목상권을 살리는 경제정책"이라고 강조했다.

또 "40여 년 전 매월 7000원만 있었다면 학원비를 벌려고 공장을 다니다 팔에 장애를 입고 군대를 못 가는 불행은 없었을 것"이고 "송파 세 모녀에게 월 30만원만 있었으면, 가족들의 극단적 선택도 없었을 것이고, 코로나 장발장이 굶주림에 달걀을 훔치지도 않았을 것"이라고 덧붙였다.

이날 이충환 연합회장을 비롯한 회장단은 성명서를 통해 "오늘날 대다수의 자영업자와 소상공인은 빚더미에 짓눌린 빈민계층으로 전락했다"며 "생계 터전은 날로 피폐해졌고, 엎친 데 덮친 격의 코로나19로 인해 절망 속에 울부짖고 있다"고 호소했다.

이어 "작년과 올해 2차례 걸쳐 지급된 (경기도의)재난기본소득이 전통 시장과 골목 경제에 얼마나 큰 활기와 희망을 불어넣었는지 실제 현장에서 체감한 소상공인에게는 메말라 버린 대지에 단비와 같은 축복이었다"며 "'소멸성 지역화폐로 지급된 기본소득'은 퍼주기식 선심성 정책이나 포퓰리즘이 아닌, 진정한 복지적 경제정책"이라고 주장했다.

또 "재난기본소득을 통해 단기간 내 민족의 명절에 버금가는 호황을 몸소 체험한 우리가 바로 증인"이라며 "전국민 보편기본소득과 청년기본소득 외 농민, 노인, 아동청소년, 장애인, 문화예술인 등을 비롯해 지방의 위기지역 등 다른 분야의 부분기본소득이 반드시 전통시장과 소상공인, 골목경제를 살리는 '소멸성 지역화폐'로 반드시 지급돼야 한다"고 조언했다.

회장단은 아울러 "앞으로도 전통시장과 골목상권, 현장의 목소리를 대변하기 위해 최선을 다해 적극 나서겠다"고 밝혔다.

