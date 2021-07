[아시아경제 이민우 기자] 씨에스윈드 씨에스윈드 112610 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 5,500 등락률 -6.19% 거래량 1,527,942 전일가 88,800 2021.07.26 15:19 장중(20분지연) 관련기사 外人 끌고 기관 밀고…폭염 속 순풍 부는 풍력발전株씨에스윈드, 中업체와 148억 규모 윈드타워 공급계약내수회복 기대감…활짝 웃는 중소형주 펀드 close 는 베스타스 아시아 퍼시픽(Vestas Asia Pacific A/S)과 173억원 규모의 윈드타워 공급 계약을 체결했다고 26일 공시했다. 이는 지난해 연ㅇ결 기준 매출액의 1.8%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr