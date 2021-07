[아시아경제 임혜선 기자] JTI코리아가 LBS(Less Breath Smell) 라인의 신제품 '메비우스(MEVIUS) LBS 바나 수퍼슬림 1mg'을 26일 출시했다.

JTI코리아 측은 "'메비우스(MEVIUS) LBS 바나 수퍼슬림 1mg'은 부드러운 맛을 캡슐에 담은 제품으로 새로움과 즐거움을 선호하는 이색 소비 트렌드를 겨냥해 선보인 것"이라며 "제품 패키지 또한 노란색과 연두색으로 제품의 톡톡 튀는 향과 맛을 표현했다"고 설명했다.

이번 제품은 수퍼슬림형이며, 입에서 나는 담배 냄새를 효과적으로 줄여 주는 LBS(Less Breath Smell) 기술을 적용한 것이 특징이다.

‘LBS 바나 수퍼슬림 1mg’의 타르와 니코틴 함량은 각각 1.0mg, 0.10mg이다. 전국 편의점과 담배 소매점에서 4500원에 판매된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr