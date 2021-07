"강인함과 모던함 담았다"…쌍용차, 차세대 SUV 디자인 'KR10' 공개

[아시아경제 이기민 기자] 쌍용자동차가 26일 차세대 스포츠유틸리티차량(SUV) 'KR10(프로젝트 명)'의 디자인을 공개하며 미래 디자인의 가치와 방향성을 제시했다.

쌍용차는 이번 디자인 스케치 공개와 관련해 새로운 디자인 비전 및 철학인 'Powered by Toughness'를 바탕으로 한 고유의 강인하고 모던한 디자인으로 SUV 정통 브랜드를 계승 발전시킬 것이라고 설명했다.

쌍용차가 ‘강인함과 모던함’을 주제로 한 디자인 가치와 'Korean Can Do'의 의지를 담은 디자인 철학은 ▲구조적 강인함 ▲예상 밖의 기쁨 ▲강렬한 대비 ▲자연과의 교감 등 4가지의 조형적 정체성을 토대로 하고 있다.

이처럼 쌍용차는 새롭게 선보일 J100, KR10 등 향후 출시될 모델은 대한민국 자동차 역사에서 강인함의 상징이었던 코란도와 무쏘의 유산을 이어 받아 독창적이고 고객의 요구에 부합하는 정통 SUV 브랜드로서의 위상을 높인다는 계획이다. 또한 자동차산업의 최대 화두인 친환경 파워트레인도 탑재할 예정이다.

이강 쌍용차 디자인센터 상무는 "쌍용자동차 고유의 헤리티지를 바탕으로 디자인 비전 및 철학을 재정립했으며, J100, KR10을 통해 쌍용차가 나아갈 미래 방향을 보여줄 수 있는 출발선에 서있다"며 "앞으로 쌍용차는 독창적인 정통 SUV 본질의 디자인을 바탕으로 고객감동 실현을 위해 브랜드를 계승발전 시켜 나갈 계획"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr