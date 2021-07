KT 스튜디오지니-스토리위즈, '총상금 1억' 웹소설·웹툰 공모전 개최

[아시아경제 조슬기나 기자] KT그룹의 콘텐츠 사업을 총괄하는 KT 스튜디오지니는 웹소설·웹툰 전문 자회사 스토리위즈와 함께 ‘제1회 영상화를 위한 웹소설&웹툰 공모전’을 개최한다고 26일 밝혔다.

KT 스튜디오지니는 이번 공모전을 통해 드라마를 비롯한 다양한 영상 콘텐츠의 우수한 원천 IP를 발굴하고 지원할 계획이다.

총 상금 1억원 규모의 이번 공모전은 영상화에 적합한 전 연령가 웹소설과 웹툰이라면 장르와 소재의 제한 없이 응모할 수 있다. 접수 기간은 오는 9월 1일부터 10월 20일까지다. 웹소설 분야는 스토리위즈의 웹소설 플랫폼 ‘블라이스’에 작품을 등록한 뒤 작품기획서를 별도로 제출하면 된다. 웹툰 분야는 이메일을 통해 원고와 작품기획서, 캐릭터 시트를 투고하면 된다.

웹소설은 총 10만 자 이상(회차당 공백 포함 5000 자 기준, 20회차 이상 연재), 웹툰은 최소 2화 이상(완성 원고 기준)의 작품으로 응모해야 한다. 참신하고 개성있는 아이디어를 지닌 만 15세 이상의 창작자라면 신인이나 기성 무관하게 누구나 참여할 수 있다.

KT 스튜디오지니와 스토리위즈는 영상화 가능성과 스토리의 완성도, 소재 및 캐릭터의 독창성을 평가해 오는 12월 7일 총 6개 작품을 선정할 예정이다. 대상 수상작에는 5000만원의 상금이 주어진다. 이번 공모전에서 수상한 모든 작품은 KT 스튜디오지니가 드라마 등의 영상물로 제작할 원천IP로서 우선 검토된다.

김철연 KT 스튜디오지니 대표는 “잠재력과 역량 있는 창작자를 발굴해 육성하고, 이와 동시에 참신한 IP를 발굴하고 선별해 영상화를 추진하는 등 스토리에 더 큰 부가가치를 불어넣고자 이번 공모전을 기획했다”며 “앞으로도 스토리위즈와 함께 KT 그룹의 미디어 콘텐츠 경쟁력 강화를 위한 원천 IP 확보에 주력하겠다”고 밝혔다.

전대진 스토리위즈 대표는 “스토리위즈는 KT 그룹의 오리지널 콘텐츠 원천 IP 공급 기지로서 다양한 포맷으로 확장 가능성을 지닌 원천 IP를 지속 발굴하고 있다”며, “이번 공모전에 참신하고 개성있는 아이디어를 지닌 창작자들의 많은 관심을 기대한다”고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr