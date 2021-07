속보[아시아경제 임주형 기자] 25일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 2만7041명으로 집계됐다.

누적 1차 접종자는 총 1689만1553명으로, 전체 인구(작년 12월 기준 5천134만9천116명)의 32.9%가 1차 접종을 받았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr