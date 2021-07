[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 대구시교육청은 오는 26일부터 다음달 6일까지 소속 교육기관을 대상으로 공직기강 확립을 위한 복무점검에 나선다.

이번 점검은 최근 연이은 공직기강 해이 사건이 언론에 보도됨에 따라 국무총리 및 공직기강 관련부처 장관 회의에서 공직사회 신뢰 저하 방지를 더 이상 방치할 수 없다는 지적에 따른 조치다.

대구시교육청은 이번 점검에 직속기관 및 전체 교육기관에 8개 점검반 16명을 투입해 정치적 중립 위반 행위, 품위 훼손행위 및 성 비위·갑질·직장 내 괴롭힘 처리 실태, 청탁금지법 준수 및 행동강령 이행실태 등을 집중 점검하게 된다.

김영규 감사관은 "다수 공직자의 노고에도 불구하고 공직기강 해이 사건이 언론에 보도되고 있다"며 "공직비위 사건의 추가 발생을 막고 어려운 시기에 공직사회 신뢰저하 방지에 최선을 다하겠다"고 전했다.

