국토부 2차 추경 3586억원 통과… “청년 전세임대·버스종사자 지원”

[아시아경제 류태민 기자] 국토교통부는 제2회 추가경정예산안이 국회에서 의결됨에 따라 청년층 주거부담 경감과 버스 운수종사자 지원을 위한 재정집행을 추진할 계획이라고 24일 밝혔다.

우선 국토부는 청년 주거안정 지원에 2850억원을 편성했다. 청년 전세임대 주택은 기존 1만500호에서 1만5500만호로 5000호 확대 공급된다. 전세임대는 입주자가 원하는 주택을 물색하면 한국토지주택공사(LH) 등 공공주택사업자가 집주인과 전세계약을 체결하고 입주자에게 저렴하게 재임대하는 주택이다.

이번 추경을 통해 추가 공급할 청년 전세임대는 이달 28일부터 2주간 온라인으로 입주자를 모집한다. 1인이 거주하면 60㎡ 이하 주택에 대해 전세보증금을 1억2000만원까지, 3인의 경우 85㎡ 이하 주택에 2억원까지 지원한다.

버스 운수종사자 지원에 736억원이 투입된다. 노선버스(공영제·준공영제 제외) 운수종사자 5만7000명에게 인당 80만원씩 총 456억원을 지원할 방침이다. 전세버스 운수종사자 3만5000명에게도 인당 80만원씩 총 280억원을 지원될 예정이다.

