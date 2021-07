상주시, 청명푸른꿈동산 마을학교-나노 참사랑 봉사단 '취약계층 지원' 협약

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북 상주시는 청명푸른꿈동산 마을학교가 최근 지역 돌봄 취약계층 아동들의 체계적인 후원을 위해 ㈜나노 참사랑봉사단과 업무협약을 체결<사진>했다고 23일 밝혔다.

지난 21일 나노 봉사단 회의실에서 열린 이번 협약식에는 사회적 거리두기로 참사랑 봉사단장 및 회원, 청리면 청명회 회장, 청명푸른꿈동산 대표와 교사, 대표 아동 등 소수 인원만 참석했다.

참사랑 봉사단은 이번 협약을 통해 앞으로 마을학교 아동들에게 정기적으로 간식과 학용품 등을 지원하고, 생활 속 테마체험 교육과 함께 아이들이 마음껏 뛰어놀 수 있도록 사내의 전문화된 풋살장을 제공할 예정이다.

박세창 청명푸른꿈동산 마을학교 대표는 "우리 아이들에게 맑은 공기를 만들어주는 나노가 직접 생활 안전 교육을 지원해준다면 아이들이 올바른 안전 습관을 기를 수 있을 것"이라고 봉사단에 감사의 뜻을 전했다.

사덕수 상주 청리면장은 "이번 업무협약은 취약계층 아동들을 지원함으로써 건강한 성장과 발달을 도모할 수 있는 좋은 사례가 될 것"이라며 "협약기관과 함께 취약계층 아동들이 행복한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr