정재훈 한수원 사장, 한울원전 특별 점검 …"해파리·태풍 피해 철저히 대비"

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 한국수력원자력은 23일 하계전력수급에 대비해 한울원자력본부 특별점검을 시행했다.

정재훈 한수원 사장은 이날 방사선 비상 대응능력 제고와 종사자의 건강관리를 위한 부속의원 개소식에 참석과 안정적 전력공급을 위한 여름철 특별 현장점검을 벌였다. 또 계획예방정비 중인 한울원전 3·4호기의 터빈룸 등의 설비를 점검하고 현장근무자들을 격려했다.

한수원 정재훈 사장은 지난 21일에도 월성원자력본부에 예방계획정비 점검 및 최근 정상가동에 들어간 신월성1호기의 취수구 등 설비 현장을 점검한바 있다.

정재훈 사장은 "발전소 주요 설비에 대한 점검과 관리, 정비에 힘쓰는 것은 물론 해파리, 태풍 등에 대한 철저한 사전대비를 통해 원전의 안전 운영과 안정적인 전력공급을 위해 최선을 다하겠다"고 강조했다.

