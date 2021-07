거창군, 노인학대 예방에 관한 간담회를 개최

코로나19 방역과 여름철 위생, 노인학대 등 현안 점검

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 23일 노인 요양시설장과 주간보호 센터장을 대상으로 노인학대 예방에 관한 간담회를 개최했다.

이번 간담회를 통해 노인 인권과, 시설 급식 위생 관리, 장기요양 기관 재무회계 규칙 준수, 여름철 시설물 안전관리 및 불볕더위 대비 철저 등 시설 운영에도 차질이 없도록 당부했다.

노인 요양시설장들은 신원중학교에 건립 추진 중인 치매 전담형 노인요양시설 설계 공모 당선작에 대해 많은 의견을 제시했으며, 군은 수렴한 의견을 설계에 적극적으로 반영할 예정이다.

한 시설장은 “이번 교육으로 노인 학대에 대한 이해도를 높일 수 있었으며, 이를 계기로 더욱더 노인학대 예방에 힘쓰겠다”고 전했다.

구인모 거창군수는 “코로나19 감염병 속에서도 복지시설에서 집단감염이 발생하지 않은 것은 방역 수칙을 준수하고 예방접종에 참여해 주신 시설장들의 노력 덕분이다”며 “노인학대가 발생하지 않도록 최선을 다해 달라”고 당부했다.

