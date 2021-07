[아시아경제 이정윤 기자] 한샘 한샘 009240 | 코스피 증권정보 현재가 122,000 전일대비 2,500 등락률 +2.09% 거래량 257,699 전일가 119,500 2021.07.23 15:30 장마감 관련기사 외국인, 6주만에 '사자'…SK하이닉스 가장 많이 사들여[특징주]오하임아이엔티, 대주주 한샘 인수로 이틀 연속 '上' “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 이 23일 2분기 영업이익이 지난해 동기보다 22% 늘어난 276억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출은 9.6% 증가한 약 5686억원으로 나타났다.

상반기 매출은 1조1217억원으로 지난해보다 10.9%, 영업이익은 527억원으로 32.7% 증가했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr