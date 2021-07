장흥군, 찾아가는 청렴 공감 ‘톡톡’ 운영

청렴도 향상을 위한 직원들의 창의적 아이디어 도출 및 공감대 형성



코로나19 방역, 수해 피해 복구 등 직원 노고 격려와 공감의 자리 마련

[장흥=아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군은 청렴도 향상 시책으로 본청과 사업소, 읍·면 직원들을 대상으로 각 부서를 직접 방문 청렴에 대한 마인드와 업무 추진과정에서의 애로사항 등을 듣는 청렴 공감 톡톡(talk-talk)을 운영하며 많은 공직자로부터 호응을 얻고 있다고 23일 밝혔다.

군은 하위권에서 머무는 청렴도에 대한 성찰의 목적으로 직원들과 자연스러운 대화를 통해 현업부서의 애로사항, 상하 간 입장의 이해, 내·외부 청렴도 향상을 위한 다양한 의견을 나누고, 2021년 청렴도 평가계획 등을 공유하는 등 지난 20일부터 28일까지의 일정으로 감사팀과 장흥군공무원노동조합 위원장 등이 각 부서를 순회하며 직원들과의 소통의 자리를 갖고 있다.

공직자들은 하위직들을 배려하고, 예측 가능한 인사제도와 현업부서에 대한 근무환경 개선 등 거시적인 관점에서 접근하고, 말이 아닌 실천으로 내부청렴도를 향상한다면 외부청렴도 또한 자연스럽게 향상될 것이라는 의견들을 내놓으며 발로 뛰는 군의 적극적인 노력에 박수를 보내고 있다.

장흥군은 연초에 실시한 전 직원 모바일 의견수렴 결과와 지난해 청렴도 평가 종합분석 데이터를 토대로 사이버 청렴 자가 학습, 공직자 맞춤형 청렴 교육, 민원 불편 사항 해소와 피드백을 위한 청렴 서한문·엽서 발송, 청렴 해피콜 등의 시책을 추진하며 다양한 노력을 기울이고 있다.

국민권익위원회에서 매년 실시하고 있는 공공기관 청렴도 평가는 8월부터 12월까지 공무원과 민원인을 대상으로 총 4개 부문 29개 항목의 설문을 이메일이나 휴대전화를 통해 전문조사기관에 위탁 평가하며 결과는 연말에 발표할 예정이다.

정종순 군수는 코로나19, 수해복구, 불볕더위 등으로 힘든 시기에 적극적으로 참여해준 공직자들에게 경의를 표하며 “청렴은 공직자의 최우선 의무이자 군민과의 신뢰를 쌓은 가장 정직한 방법”이며 “신뢰받을 수 있는 군이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

