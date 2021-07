“시원하게 피맥 즐기세요”…식음료업계, 무더위 식힐 제품 속속 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 연일 뜨거운 여름 날씨가 지속되면서 식음료업계는 무더위를 식혀줄 제품들을 다양하게 선보이고 있다. 시원한 여름 나기 준비에 필수인 청량감 가득한 수제 맥주와 음료는 더위로 인한 갈증을 한 번에 해소해주며, 피자와 함께 즐긴다면 더욱 완벽한 식사가 완성된다. 또한, 이열치열로 더위를 극복하고자 하는 고객들을 위해 매콤한 제품을 선보여 눈길을 사로잡고 있다.

■ 도미노피자, 시원하게 피맥 즐기세요=세계 배달 피자 리더 도미노피자가 피자와 함께 즐길 수 있는 글로벌 No.1 수제 맥주 ‘구스 아일랜드 IPA’를 일부 매장 한정 판매한다고 밝혔다.

도미노피자 매장 32곳에서 글로벌 No.1 수제 맥주 ‘구스 아일랜드 IPA’를 시범적으로 한정 판매한다.

이 제품은 영국 스타일의 밀맥주로 진한 홉의 알싸한 향과 상큼한 오렌지 향의 은은한 단맛이 조화를 이룬 매력적인 맥주다. 수제 맥주 ‘구스 아일랜드 IPA’와 도미노피자의 풍성한 토핑과 고소한 치즈의 맛이 어우러져 피맥을 더욱 고급스럽게 즐길 수 있다.

■ 스타벅스, 아이스크림·과일 풍미 담은 여름 신제품 음료 3종 출시=스타벅스가 이번에 선보이는 신제품 음료는 ‘아이스크림 블렌딩 콜드 브루’, ‘트윙클 스타 핑크 블렌디드’, ‘유자&유스베리 티’ 등이다.

아이스크림 블렌딩 콜드 브루는 바닐라빈을 함유한 아이스크림과 콜드 브루를 블렌딩한 음료다. 트윙클 스타 핑크 블렌디드는 패션 탱고 티에 복숭아와 함께 스위트 사파이어, 크림슨, 설타나 등 3가지 종류의 포도를 블렌딩한 과일 음료다. 유자&유스베리 티는 유자와 새콤한 유스베리의 풍미를 강조한 티 음료다.

스타벅스는 음료와 함께 즐길 수 있는 새로운 푸드 ‘상큼한 샤인 머스캣 스윗박스’도 선보인다. 고소하고 진한 마스카포네 무스 위에 새콤달콤한 샤인 머스캣을 토핑으로 완성했다.

아울러 인도네시아 아체 지역 화산토 흙내음과 깔끔한 바디감과 산미가 특징인 ‘인도네시아 아체 250g’ 원두도 여름 시즌 새로운 원두로 선보인다.

■ KFC, 이열치열 매콤 바삭한 '고추콰삭치킨' 출시=KFC가 고추의 매운 맛과 바삭한 식감을 자랑하는 신메뉴 '고추콰삭치킨'을 출시했다.

고추콰삭치킨은 매운 고추를 이용해 만든 알싸한 고추 소스와 바삭한 칠리콘후레이크를 더해 맛과 식감을 살린 제품이다.

KFC는 고추콰삭치킨을 프리미엄 순살로도 즐길 수 있도록 '고추콰삭 블랙라벨치킨'도 함께 저녁 9시 이후 치킨 나이트 1+1 행사 대상 품목에 포함시켰다.

업계 관계자는 “무더위에서 벗어날 수 있는 다양한 제품들을 출시하고 있다”며 “특히 도미노피자는 피자와 함께 시원한 수제 맥주도 한 번에 주문할 수 있어 무더운 여름 피맥 한 번 즐겨보시길 바란다”고 말했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr